Lufthansa & Co: Flüge nach Iran und Irak gestrichen

Verschiedenste Fluglinien streichen aufgrund der aktuell kritischen Situation im Iran und Irak Flüge in diese Länder und meiden den Flugraum.

Verspätungen durch Umleitungen

US-Flugzeugen Nutzung untersagt

Der Iran hatte in der Nacht zum Mittwoch US-Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Daraufhin untersagte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens. In einer Mitteilung am Dienstag hieß es, dass in den USA registrierte Flugzeuge "wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen" über dem persischen Golf, dem Golf von Oman, im Irak und Iran nicht mehr operieren dürften.