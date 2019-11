Ludescher RÃ¤ba-Rat lÃ¤dt zur Jahreshauptversammlung am 11.11.2019 ein

Eigentlich braucht es keine endgültige Erklärung, warum Fasching oder Karneval oder auch die „fünfte Jahreszeit“ ausgerechnet am 11. November um 11.11 Uhr beginnen.

In diesem Fest hat sich eh schon so einiges vermischt, dass sich nur mühsam auseinander klauben lässt. Heidnische Kulte, christliche Feiertage, bäuerliches Brauchtum. Egal wie, die Ludescher Räbaschwänz hielten an diesem Tag ihre Jahreshauptversammlung ab, die natürlich vereinsgemäß nicht „toternst“ verlief.

Als nächster Tagungspunkt stand dann die Neuwahl des Vorstandes an und einstimmig wurden Obmann und Oberräbarat Kurt Höcher, Vize Roman Walser, Kassierin Maria Eckl und Schriftführerin Silke Höcher für weitere zwei Jahre in ihren Funktionen bestätigt.

Dann erfolgte die Aufnahme von neuen Mitgliedern und als weiterer Höhepunkt die Verleihung des Verbands-Verdienstzeichens in Gold an Roman Walser und in Silber an Silke Höcher durch den Präsident Michel Stocklasa und Vizepräsident Stefan Ellensohn des Verbandes der Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden.