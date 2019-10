Ludesch: ÖVP unangefochten an der Spitze

Die ÖVP hat in Ludesch ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem Plus von 4,82 Prozentpunkten auf 43,15 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Weit dahinter liegen mit 22,74 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 20,41 Prozent kamen (plus 3,12 Prozentpunkte). 11,58 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 12,31 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Vierte in Ludesch wurde die SPÖ, deren Ergebnis sich mit 9,32 Prozent kaum veränderte. Die NEOS steigerten sich um 0,5 Prozentpunkte: 8,49 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 7,06 Prozent. In Ludesch waren 2 416 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 60,8 Prozent, 1 469 Stimmen wurden abgegeben, 1 460 waren gültig.

