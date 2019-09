LSD-Schweizer irrt nackt durch Disneyland Paris

Großeinsatz im Disneyland Paris am vergangenen Freitag: Der Vergnügungspark wurde nach einen vermissten Schweizer durchkämmt.

Über 130 Personen, 80 Angestellte, 30 Feuerwehrleute, zehn Polizisten, Taucher und ein Helikopter, durchsuchten Disneyland Paris am Freitag Abend nach einem 32-jährigen Schweizer, der im Park LSD eingenommen hatte und danach in einen künstlichen See gefallen war. Die Freundin des Mannes löste die Suchaktion aus, nachdem sie ihn nicht mehr finden konnte, wie blick.ch berichtet.