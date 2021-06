LR Rüscher appelliert: Impfungen nur im Notfall verschieben

Außerdem wurden für Nachtragungen und Korrekturen im e-Impfpass Clearingstellen an den Bezirkshauptmannschaften eingerichtet.

"Verschiebungen von Impfterminen sind für die gesamte Logistik und Impfplanung eine große Herausforderung, wir bitten daher, dies nur in Notfällen in Anspruch zu nehmen", sagt Landesrätin Rüscher. Falls unbedingt notwendig, bitte an die Impfhotline 0800 201 361 wenden oder alternativ ein Email an Impfterminverschiebung@lwz-vorarlberg.at senden – Rüscher: "Durch Verschiebungen kann sich gegebenenfalls der Impfort ändern".