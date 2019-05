LR Gantner: Elektromobilität ist der umweltfreundlichere Weg

Um bezüglich Umweltfreundlichkeit der Elektromobilität Klarheit zu schaffen, hat das Land Vorarlberg die vielen Studien zu diesem Thema auswerten lassen.

In einer neuen Broschüre sind die Fakten übersichtlich und leicht verständlich dargestellt. Landesrat Christian Ganter präsentierte am Freitag, 17. Mai, in der vkw Mobilitätszentrale in Bregenz das Ergebnis. “Es zeigt sich, dass Elektroautos tatsächlich umweltfreundlicher als Benzin- und Dieselfahrzeuge. Das bestätigt den in Vorarlberg eingeschlagenen Weg, die Weiterentwicklung der Elektromobilität konsequent zu fördern.”