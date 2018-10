LR Christian Gantner glänzt in einer neuen Sportart

Im Rahmen des Treff der Förderer vom Schulsport-Wettkampf glänzte Landesrat Christian Gantner im Stockschießen.

Landesrat Christian Gantner punktet auf allen Linien. In der Politik hat er sich zuerst auf Gemeindeebene in Dalaas und nun auch im Land einen sehr guten Namen gemacht. Vor allem durch seine unkomplizierte Art und Weise und mit viel Herz und Sympathie bei der Bevölkerung. Nun hat er im Rahmen des Treff der Sponsoren für den Schulsport Wettkampf das Land auf eindrucksvolle Art und Weise vertreten. Im Gaudi-Stockschießen auf der Anlange des ESC Bludenz hat er zusammen mit Larissa Heiseler, Florian Hintringer und Philip Vukojevic die Mannschaftswertung gewonnen und glänzt in einer neuen Sportart.