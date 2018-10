LR Bernhard: „Einführung der Pflegelehre liegt in der Hand des Bundes“

Gesundheitslandesrat Christian Bernhard ist erstaunt über die medial ausgerichtete Kritik.

Ausbildungsformen nützen

Bis dahin sei es wichtig, die derzeit im Land vorhandenen Ausbildungsformen für die Pflegeberufe im vollen Umfang zu nützen, so Bernhard. Heuer haben in Vorarlberg 29 Personen an der FH Vorarlberg und 126 an den Krankenpflegeschulen Unterland, Rankweil und Feldkirch ihre Ausbildung für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege begonnen, also insgesamt 155. Zusätzlich starteten 2017 und 2018 zwei Ausbildungslehrgänge für Pflegefachassistenz (PFA) mit jeweils 30 Personen an der Krankenpflegeschule Feldkirch, im Frühjahr 2019 starten gleichzeitig 2 PFA- Ausbildungen mit jeweils 30 Personen an den Krankenpflegeschulen Feldkirch und Unterland.