Lösungen statt Kleber

Die Klimakonferenz COP 27 findet aktuell im ägyptischen Sharm el-Sheik statt. Matthias Unger, Bundesvorsitzender der Jungen Industrie, hält die Erwartungen an die Ergebnisse der Konferenz zwar gering, nichtsdestotrotz sei es wichtig - gerade in Krisenzeiten - die Klimaziele betreffend weiterhin ambitioniert zu bleiben.

"Die Junge Industrie und ihre Mitglieder sieht sich schon längst in der Verantwortung, zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen", erklärt Unger. "Dabei lautet die Devise "Positives Tun" statt "Destruktives Handeln". Denn wir wollen nicht dadurch auffallen, uns auf irgendwelchen Straßen festzukleben, sondern tragen durch Innovationen zu echten Lösungen bei."

"Wir haben genug davon"

"Die Industrie im Speziellen wird in der Gesellschaft ständig mit rauchenden Schloten assoziiert. Wir Jungen haben nun genug davon", so Unger weiter. "Wir haben den Ernst der Lage längst erkannt und gehören zu denjenigen, die schlussendlich die politischen Zielsetzungen auch umsetzen! Dabei sind unsere Mitglieder in etlichen klimarelevanten Feldern aktiv. Sei es beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn es darum geht, mittels Datenanalyse energieeffizienter zu werden, beim Vorantreiben der Wärmewende durch Digitalisierung von Fern- und Nahwärmenetzen oder im Bereich der synthetischen Kraftstofferzeugung."