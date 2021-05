Lost Place in Italien: Das Dorf, das nicht existiert

Für die italienischen Behörden gibt es den Ort offiziell gar nicht mehr, doch in der Ruinenstadt leben noch Menschen.

Video: Lost Place in Italien - offiziell gibt es dieses Dorf gar nicht mehr

Ein zerstörtes Dorf in Italien. Hier gibt es angeblich kein Lebenszeichen mehr, weshalb es offiziell gar nicht mehr existiert. Doch Galileo-Reporter Jan begibt sich auf die Suche und trifft tatsächlich auf Menschen, die hier wohnen. Er fragt sie, warum man freiwillig in so einer Ruinenstadt lebt.