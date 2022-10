Long-Covid-Medikament: Finanzierung für Studie steht

Immer mehr Menschen leiden daran: Long Covid. Der Wirkstoff BC007 gibt jetzt aber vielen Hoffnung, die unter den gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden.

Hoffnung für Long Covid-Patienten: Das Start-up Berlin Cures kann dank Finanzierungszusagen eine Patientenstudie für den Wirkstoff BC007 durchführen, wie die Verwaltungsratsratsmitglieder und Miteigner des Unternehmens Ulf Berg und Rainer Böhm nun mitteilten. Der Hersteller kann das Arzneimittel nun in einer Patientenstudie der Phase zwei an mehr als 100 Betroffenen testen.

Long Covid: Genesen, aber nicht gesund

Long Covid ist der Oberbegriff für die Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Die Betroffenen brauchen oft viel Zeit und intensives Training, um zur Normalität zurückkehren zu können. Laut WHO waren in den ersten zwei Jahren der Pandemie schätzungsweise allein in Europa mindestens 17 Millionen Menschen betroffen.

Die große Hoffnung: BC007

Wie genau der Wirkstoff funktioniert, ist noch nicht in allen Details geklärt. Allerdings soll BC007 bestimmte Antikörper (Immunglobulin G), die im Blut zirkulieren und sich bei den Betroffenen gegen den eigenen Körper richten, effektiv neutralisieren können. Dass solche Antikörper auch nach einer Corona-Infektion gebildet und noch Monate danach im Blut nachgewiesen werden können, hat die Immunologin Akiko Iwasaki von der Yale University zusammen mit einem Team der Mount-Sinai-Klinik in New York an mehr als 200 Long-Covid-Patienten gezeigt.