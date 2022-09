London trauert: "Dachte, Sie seien unbesiegbar"

Vor dem Buckingham-Palast in London haben seit dem frühen Freitagmorgen hunderte Menschen innegehalten, um der verstorbenen Königin Elizabeth II. ihren Respekt zu zollen.

Viele waren schwarz gekleidet, viele hatten Blumen dabei, die sie an die Umzäunung steckten. Vor den Toren des Palastes wurden zudem Karten und Botschaften abgelegt. Am Tor war eine Nationalflagge in schwarz-weiß angebracht. "Sie sind die einzige Monarchin, die ich in meinem Leben erlebt habe", stand auf einer Karte, oder: "Ich dachte immer, Sie seien unbesiegbar."