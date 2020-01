Lolita fegt übers Ländle – mehrere Sturmschäden

Wolfurt - Sturmtief Lolita fegt derzeit über Vorarlberg. In mehreren Gemeinde gibt es erste Sturmschäden zu beklagen.

In den vergangenen Tagen hat der Wind nahezu keine Rolle gespielt, am Dienstag wurde er aber zum Thema. Mit Durchzug einer Kaltfront gab es vom Bodensee bis nach Niederösterreich teils stürmische Böen.

Sturmschäden im Ländle

In Wolfurt ist am Dienstagvormittag aufgrund des heftigen Sturms ein Baum umgeknickt. Er verlegte die Dornbirner Straße. Die Feuerwehr musste ausrücken um die Straße zu befreien:

Am Mittwoch wird es dann tiefwinterlich in Vorarlberg. Es bleibt meist trüb und es schneit leicht bis mäßig. In den Staulagen des Bregenzerwaldes und in der Arlbergregion ist mit anhaltendem Schneefall zu rechnen.