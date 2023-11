"Loki" überrascht im fulminanten Finale: Neue Türen im Marvel Cinematic Universe geöffnet

Im fulminanten Finale von "Loki" auf Disney+ wird ein Kapitel des Marvel Cinematic Universe geschlossen und neue Türen geöffnet.

Achtung Spoiler!

Im fulminanten Finale der zweiten Staffel von „Loki“ auf Disney+ wird ein bedeutendes Kapitel des Marvel Cinematic Universe (MCU) geschlossen, während gleichzeitig neue Türen aufgestoßen werden. Die Titelfigur, der ehemalige Gott des Schabernacks, gespielt von Tom Hiddleston, schlüpft in eine neue Rolle, die den Grundstein für zukünftige Ereignisse im MCU legt. Achtung, Spoiler folgen!

"Loki": Dritte Staffel?

Die sechste Episode der zweiten Staffel verleiht der Serie einen wohlverdienten Abschluss und rundet Lokis Charakterbogen seit den Anfangstagen des MCU ab. Produzent Kevin Wright bezeichnete die zwei Staffeln als zwei Kapitel desselben Buches, und so schließt „Loki“ seine Geschichte in der aktuellen Form ab. Eine dritte Staffel scheint zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich, obwohl Platz für weitere Geschichten um Loki und die Time Variance Authority (TVA) bleibt, die aber wohl in einem anderen Kontext, sprich in anderen Filmen und Serien, erzählt werden.

"Jener, der bleibt"

In der ersten Staffel löste der Tod der Kang-Variante, "Jener, der bleibt", ein Multiversum mit zahlreichen alternativen Zeitlinien aus, welches die aktuelle Phase des MCU prägt. In der zweiten Staffel bemühten sich Loki und Co., den Zeit-Webstuhl in der TVA zu modifizieren, um die vielen neuen Zeitstrahlen zu verwalten. Doch das scheint unmöglich zu sein. Loki zerstört den Webstuhl, um die sterbenden Zeitlinien zu retten und schafft dabei einen Multiversums-Baum, der an den nordischen Weltenbaum Yggdrasil erinnert und die unterschiedlichen Zeitlinien repräsentiert, die nun koexistieren oder sich überschneiden können.

Loki wird zu Schlüsselfigur im MCU

Loki übernimmt die Rolle des Herrschers über die Zeit und wird zum Gott der Geschichten, der über das gesamte Multiversum wacht. Diese neue Position macht ihn zu einer Schlüsselfigur in der Multiverse-Saga, die sich in den kommenden „Avengers“-Filmen „The Kang Dynasty“ und „Avengers: Secret Wars“ zuspitzen wird. Durch Lokis Aktionen ist das Multiversum zwar vorerst stabilisiert, doch die Warnungen von Jener, der bleibt, könnten sich bewahrheiten: Ein großer multiversaler Konflikt, angeführt von Kang dem Eroberer, droht.

Es wird angedeutet, dass die TVA und möglicherweise eine Art von Multiversums-Avengers, für die kommenden Herausforderungen gerüstet sind. Obwohl „Loki“ seine eigene Serie möglicherweise beendet hat, deutet vieles darauf hin, dass Thors Adoptivbruder im MCU zurückkehren wird, um sich den drohenden Gefahren zu stellen. Die Ereignisse in „Loki“ haben bereits Einfluss auf andere MCU-Projekte wie „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ genommen, und es scheint, dass Lokis Reise noch lange nicht vorbei ist.