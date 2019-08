Lokalmatadorin Anna Oberhauser nach zwei Niederlagen ausgeschieden

Vier Teams mit Vorarlberger-Beteiligung sind am Freitag an den Start gegangen – Anna Oberhauser mit der Partnerin Vici Deisl, Aaron Kritzinger & David Rinderer, Theo Reiter mit Partner Laurenz Leitner und die Routiniers Jakob Reiter mit Simon Baldauf. Jakob Reiter konnte zuletzt den PRO Stopp in Ebensee für sich entscheiden, seine Erwartungen sind dementsprechend groß.