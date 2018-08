Logistiker Gebrüder Weiss erweitert Standort bei Stuttgart

Das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss erweitert seinen Standort in Wernau bei Esslingen/Stuttgart.

Der Logistikkomplex werde von 6.000 auf 7.100 Quadratmeter vergrößert, das Investitionsvolumen liege bei rund einer Mio. Euro, informierte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Ein weiterer Ausbau der Aktivitäten in der Region sei in Planung, hieß es.