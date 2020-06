Loewy: Anderer Vorschlag für Hitler-Geburtshaus

Museumsdirektor schlägt Bildungsstätte für Polizei vor.

Jahrzehntelang hat die Republik Österreich überlegt, was man am besten mit dem Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau machen soll. Jetzt hat man nach langen Vorbereitungen eine Entscheidung getroffen: Am Dienstag wurde bekannt, dass die renommierten Feldkircher Architekten Marte und Marte die Umgestaltung vornehmen sollen. Das Haus wird als Polizeigebäude genutzt.