Lösbare Aufgaben für Altach und Austria Lustenau im ÖFB-Cup

Zwei Mannschaften aus der Regionalliga Ost warten auf die Profiklubs SCR Altach und Austria Lustenau in Runde zwei vom ÖFB Cup.

ASK Bruck/Leitha – SC Austria Lustenau

FC Stadlau – KSV 1919 Sportunion Volksbank Vöcklamarkt – SV Guntamatic Ried GAK 1902 – SK Vorwärts Steyr Deutschlandsberger SC WONISCH Installationen – SC Wiener Neustadt SAK Posojilnica Bank – FAC Wien SC Eglo Schwaz – FC Red Bull Salzburg FC Pinzgau Saalfelden – SKN St. Pölten ATSV Stadl-Paura – LASK SC Neusiedl am See 1919 – FC Wacker Innsbruck SV Horn – SC Licht-Loidl Lafnitz SV Bauwelt Koch Mattersburg – SK Rapid TSV Prolactal Hartberg – WSG Swarovski Wattens FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt

In der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups wird an jeden Heimverein eine Prämie in Höhe von € 3.500,- ausgeschüttet. Jeder Gastverein erhält € 6.500,-.