Lockdown macht erfinderisch: Theater zu Hause mit VR-Brille

Das Grazer Schauspielhaus bietet während der Lockdown-Schließung nicht nur Aufführungen per Stream, sondern startet mit "Krasnojarsk: Eine Endzeitreise in 360 Grad" von Johan Harstad etwas völlig Neues.

Erste VR-Aufführung als Erfolg

Nachdem das Schauspielhaus mit der "Judas"-Aufführung, die in einer Grazer Kirche aufgenommen und im Juni per VR-Brille im Foyer des Schauspielhauses erlebt werden konnte, einen großen Erfolg verbuchen konnte, geht man nun einen Schritt weiter. Als erstes österreichisches Theater bietet man nun Aufführungen in den eigenen vier Wänden der Zuschauer an.