Lockdown bleibt, touristischer Missmut bleibt

Dass Gastronomie und Beherbergung zumindest bis Ostern im Lockdown verharren sollen, sorgt unter Branchenvertretern für Missmut.

Sie fordern rasche Klarheit, wann es tatsächlich wieder ans Aufsperren geht. Sogar aus der größeren Regierungspartei ÖVP kommt harte Kritik am weiteren Stillstand in Gastro und Touristik. Die NEOS wollen für die Stärkung der Eigenkapitalausstattung der leidenden Betriebe private Investoren anlocken.

Lockdown-Verlängerung

Hörl: "Akzeptiere ich so nicht"

Der ÖVP-Politiker und Obmann des Seilbahn-Fachverbandes in der Wirtschaftskammer Franz Hörl sagte in Reaktion auf die Ankündigungen der türkis-grünen Bundesregierung vom Vorabend am Dienstag: "Das akzeptiere ich so nicht", sagte Hörl im APA-Gespräch am Dienstag. Ende Februar müsse die Situation erneut bewertet werden, so Hörl. Dann brauche es Klarheit.