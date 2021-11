Lockdown ab Montag: Das sagen Vorarlberger

Ab Montag gilt der Lockdown für ganz Österreich. VOL.AT hat sich in Bregenz dazu umgehört.

Lockdown keine Überraschung

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in Bregenz gaben einige der Befragten an, sie hätten schon lange auf den Lockdown gewartet. Es hätte schon länger härtere Maßnahmen gebraucht, meint eine Fußacherin. Die Leute müssten sich aber auch endlich daran halten. "Ich gehe eh schon monatelang nirgends mehr hin", meint eine Bregenzerin. Man halte es auch locker ohne Gasthäuser und Co. aus.