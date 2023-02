Lochauer Umzug und viele Hörbranzer mit dabei

Große Hörbranzer Faschingsgilde und Hörbranzer Besucher in Lochau

Am Sonntag wurde in Lochau der große Faschingsumzug durchs Dorf veranstaltet ( www.vol.at/gemeinde/lochau ). Wie immer war die große Hörbranzer Faschingsgilde wieder mit dabei. Musikalisch angeführt von den Leiblachtaler Schalmeien zogen Prinzessin Simone, Prinz Hubert, ihr wunderbares flockiges Gefolge, die Kindergarde Hörbranz, die Hörbranzer Raubritter, die Berger Harlekins und die Leiblacher Fetzahexa durch die Menge von Mäschgerlen und Faschingsfans. Zahlreiche Hörbranzerinnen und Hörbranzer waren unter den vielen Besuchern und säumten die Lochauer Straßen. In der „Höll“ der Leiblachtaler Schalmeien wurde ausgiebig Fasching gefeiert.

Nach einem anstrengenden, aber erfolgreichen und lustigen Wochenende mit dem Zunftball in Lochau (www.vol.at/gemeinde/lochau). und dem Musikball in Hohenweiler (www.vol.at/gemeinde/hohenweiler) war der Lochauer Umzug bei Traumwetter ein perfekter Abschluss. So startet die Faschingsgilde in die letzten Tage des Fasching 2023 mit Umzug in Hörbranz, Kinderparty im Leiblachtalsaal, Narrenmesse in der Pfarrkirche Hörbranz und vielen weiteren Besuchen.