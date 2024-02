Lochauer Oldie-Faschingskränzle für den guten Zweck

„‘Oldies but Goldies‘ und immer wieder super!“, so lautete der Tenor der Besucher*innen des diesjährigen Lochauer Oldie-Faschingsnachmittag der Gemeinde im Lochauer Pfarrheim.

Wie immer stellten sich hier am Nachmittag des 8. Februar engagierte Gemeindebedienstete aus der Verwaltung und dem Wirtschaftshof in den Dienst der guten Sache und kümmerten sich um die Bewirtung an diesem lustigem Faschingsnachmittag. Organisiert wurde die fröhliche Feier von Gabriele Berlinger, Obfrau des Ausschusses „Senioren und Ehrenamt“ sowie Katharina Lagler von der Gemeinde. Die Einnahmen kommen zur Gänze der Sozialaktion „Mitanand-Füranand-Z‘Lochau“ zugute.