Loacker tritt bei nächster Nationalratswahl nicht mehr an

10 Jahre war Gerald Loacker Nationalratsabgeordneter für die NEOS, jetzt hat der Vorarlberger angekündigt, 2024 nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen.

In einem Post auf Instagram kündigt der bald 50-jährige Loacker am Montag an, gemäß seinem Wahlkampfmotto von 2013 "Freiheit leben statt Sesselkleben" seinen Sessel im Nationalrat freimachen zu wollen - Er habe sich selbst 2013 einen Horizont von 10 Jahren gesetzt. Darüber hinaus gibt Loacker keine Gründe für seinen Rückzug an.