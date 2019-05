Loacker Recycling übernimmt Eggenberger

Loacker Recycling aus Götzis ist weiter auf Expansionskurs und übernimmt die Liechtensteiner Eggenberger Recycling AG auf 100 Prozent.

Eigentümer verkauft Anteile

Die Eggenberger Recycling AG besitzt einen Standort in Schaan im Fürstentum Liechtenstein und eine Zweigniederlassung im benachbarten Buchs in der Schweiz. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 16 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 14.6 Mio. Schweizer Franken (rund 13 Mio. Euro). Seit 2007 hält Loacker Recycling bereits 50 Prozent der Anteile an Eggenberger. Nun hat Sascha Quaderer, Eigentümer und Geschäftsführer der Eggenberger Recycling AG, seinen Hälfte-Anteil an die Loacker Recycling GmbH verkauft.