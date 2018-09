Loacker: "Mehr Geld für das AMS"

ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker fordert kurz vor den Verhandlungen zum AMS-Budget: „Das Arbeitsmarktservice darf nicht zum Verfall freigegeben werden!“

„Die von der Bundesregierung geplante Kürzung der Mittel für das AMS ist ein arbeitsmarktpolitischer Knieschuss“, bringt es ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker in einer Aussendung auf den Punkt. Der ÖGB-Vorarlberg hat AMS-Chef Johannes Kopf anlässlich seines Besuchs in Vorarlberg einen offenen Brief mit Forderungen übergeben.

„Der Verwaltungsrat und der Vorstand des AMS sollen sich bei den Budget-Verhandlungen kommende Woche für mehr Geld für Aus- und Weiterbildung, für Programme gegen Jugend- und Altersarbeitslosigkeit, für die Entwicklung neuer Jobprogramme und Ausbildungsmodelle sowie für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt einsetzen“, fasst ÖGB-Landesgeschäftsführerin Manuela Auer zusammen und ergänzt: „Der Bundesregierung mangelt es offenbar stark am richtigen Verständnis von Arbeitsmarktpolitik!“

„Die von der Bundesregierung geplante Kürzung der Mittel für das AMS schadet dem Arbeitsmarkt und hat weitreichende Folgen“, heißt es in dem offenen Brief an den Verwaltungsrat und den Vorstand des AMS. Am 13. September soll das Budget dem Verwaltungsrat endlich vorgelegt werden. „Dabei muss verhindert werden, dass wesentliche AMS-Angebote nicht dem Husch-Pfusch-Sparprogramm der Bundesregierung zum Opfer fallen“, betont ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker. Die Regierung – im Besonderen die zuständige Ministerin – hätten in der Frage lediglich mit Populismus und Inkompetenz auf sich aufmerksam gemacht.