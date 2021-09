Lkw streift Fahrradfahrerin - 67-Jährige im Krankenhaus

Am Montagnachmittag ist es in Wolfurt zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer 67-jährigen Radfahrerin gekommen.

Am frühen Montagnachmittag fuhr eine 67-jährige Fahrradfahrerin in Wolfurt entlang der Brühlstraße in Richtung Wolfurt. Auf Höhe der Weberstraße wurde sie von dem Außenspiegel eines einbiegenden Lkw an der Schulter berührt und kam anschließend zu Sturz.