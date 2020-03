LKH Feldkirch: Mitarbeiter positiv getestet - Quarantäne

Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Feldkirch wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich derzeit in Heimquarantäne, bestätigte das Land auf VOL.AT-Nachfrage.

Auch LKH Bludenz betroffen

Bereits in den letzten Tagen wurden zwei Infizierten-Fälle im medizinischen Bereich in Vorarlberg bekannt. Betroffen sind ein OP-Angestellter am LKH Bludenz sowie eine Pflegerin im Sozialzentrum Altach. In beiden Fällen mussten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Infizierten von ihrer Arbeit abgezogen werden. Die Systeme blieben aber funktionsfähig, so die Verantwortlichen.