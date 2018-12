LKA warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Schwarzach - Angebliche Microsoft-Mitarbeiter rufen derzeit gehäuft Menschen in Vorarlberg an. Das Landeskriminalamt warnt eindringlich vor diesen Betrugsversuchen.

Bereits am 16.11.2018 warnte die Arbeiterkammer Vorarlberg vor Anrufen von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern in den Medien. Die Polizei Vorarlberg stellte in den letzten Tagen eine deutliche Zunahme von derartigen Anrufen fest. Es melden sich vermehrt Personen, die Anrufe, angeblich von einem Microsoft-Mitarbeiter, erhalten hätten. Offensichtlich wird aktuell das Vorarlberger Telefonbuch von den Tätern als Grundlage für die Anrufe hergenommen.

Die Masche mit dem Anruf

Die Vorgangsweise ist immer dieselbe. Ein Anrufer gibt sich als angeblicher Mitarbeiter von Microsoft aus, berichtet davon, dass der Rechner verseucht sei und verlangt einen Fernzugriff auf den Rechner. In der Folge werden Manipulationen am Computer durchgeführt und mehrere hundert Euro dafür verlangt. Eine weitere kriminelle Variante ist ein beim Surfen im Internet am Computer aufpoppendes Fenster mit einem Warnhinweis auf eine angebliche Infektion und einer kostenlosen Hotline-Rufnummer aus Österreich. Auch in diesem Fall wird ein Fernzugriff auf den Computer verlangt, Manipulationen am Rechner durchgeführt und Geld gefordert.