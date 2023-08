Liz Hurley nackt: So wie Gott sie schuf im Pool

Schauspielerin Liz Hurley verzückt ihre Fans und Follower mit einem freizügigen Video.

Die britische Schauspielerin und Model Liz Hurley hat erneut gezeigt, dass sie nicht vorhat, sich den konventionellen Normen des Alterns zu unterwerfen. Mit 58 Jahren präsentiert sie sich weiterhin selbstbewusst und in eindrucksvollen Posen, was ihren über zweieinhalb Millionen Instagram-Followern offensichtlich gefällt.

Auf einer Wassermelone durch den Pool

In einem kürzlich geposteten Kurzvideo auf ihrem Instagram-Profil genießt Hurley die sommerlichen Temperaturen auf eine ganz besondere Weise. Das Video zeigt sie auf einer Luftmatratze, die die Form einer Wassermelone hat, während sie durch einen Pool gleitet. Mit einer großen Sonnenbrille, die Teile ihres Gesichts verdeckt, und offenen Haaren wirkt sie sorglos und entspannt. Das Besondere: Liz Hurley trägt in diesem Video keine Kleidung. Als Bildunterschrift wählte sie humorvoll: "Einfach auf einem Stück Wassermelone schweben. Eigentlich hasse ich Wassermelonen".

Innerhalb von nur 19 Stunden erhielt der Beitrag über 190.000 "Gefällt mir"-Angaben, was die Begeisterung ihrer Fans für sie unterstreicht. Die Kommentare unter dem Posting sind begeistert und reichen von Komplimenten über scherzhafte Bemerkungen bis hin zu Herz- und Flammen-Emojis. Ein Fan schrieb: "Oh mein Gott, deine Nachbarn müssen dich lieben", während ein anderer bemerkte: "Eigentlich hasse ich Wassermelonen. Aber jetzt nicht mehr".

Einige Fans waren jedoch nicht nur von ihrem mutigen Posting beeindruckt, sondern auch neugierig, wie die 58-Jährige es schafft, in so einer tollen Form zu bleiben. In einem Interview mit "t-online" verriet Hurley ihr Geheimnis für ihre beeindruckende Fitness: Sie sei "24 Stunden am Tag auf den Beinen" und achte "seit 30 Jahren auf Ernährung und Gesundheit". (VOL.AT)