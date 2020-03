Die Situation in Vorarlberg und Umgebung

Auch Vorarlberg ist von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen.

In Vorarlberg wurden mit Stand Montagabend 129 Personen auf das Coronavirus getestet. Bei drei Personen fiel der Test positiv aus, bei 107 negativ. 19 Verdachtsfälle befanden sich noch in Abklärung.

Pressekonferenz um 16.30 Uhr

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen. Sie informiert um 16.30 Uhr im Vorarlberger Landhaus in Bregenz über "Aktuelles zum Corona-Virus". Am Podium sitzen Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrätin Martina Rüscher und Sanitätsdirektor Wolfgang Grabher.