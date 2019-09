Livetalk mit Christof Bitschi im Buntergrund

"Politik im Buntergrund": Der Spitzenkandidat der FPÖ Vorarlberg bei den Landtagswahlen ist im Livetalk zu Gast. Beginn: 18:30 Uhr.

Opposition oder Landesregierung?



Christof Bitschi ist seit 2018 Chef der Vorarlberger Freiheitlichen und will diese am liebsten wieder in die Landesregierung führen. Das könnte nach seiner Antrittsrede mit einer Attacke auf LH Markus Wallner allerdings schwierig werden. Nichtsdestotrotz wird die FPÖ bei der Landtagswahl 2019 wohl wieder zweitstärkste Kraft hervorgehen.