Livetalk im Buntergrund mit Johannes Rauch

Der Spitzenkandidat der Grünen wird am Mittwoch im Buntergrund in Feldkirch beim Livetalk von VOL.AT TV und WANN & WO zu Gast sein.

Einlass ab 17:45 Uhr - Beginn ist um 18:30 Uhr: Am Mittwoch wird Landesrat Johannes Rauch bei "Politik im Buntergrund" im Livetalk zu Gast sein. Der Spitzenkandidat der Grünen hat erstmals nicht aus der Oppositionssicht heraus einen Wahlkampf zu bestreiten, sondern hat in den letzten fünf Jahren gemeinsam mit der ÖVP das Land regiert.

Live auf VOL.AT - Wiederholung auf Ländle TV

Der Livetalk wird in Kooperation mit Ländle TV ab 18:30 Uhr live auf VOL.AT ausgestrahlt und am Freitag, um 19 Uhr, auf Ländle TV wiederholt. Die Highlights des Livetalks gibt's zudem am Sonntag in WANN & WO zum Nachlesen.