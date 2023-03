Livestream: Strompreis wird am Mittwoch im Landtag diskutiert

Die Aktuelle Stunde in der Landtagssitzung am Mittwoch, 8. März, ab 9.00 Uhr widmet sich dem turnusmäßig von der FPÖ vorgegebenen Thema "Endlich wirksame Maßnahmen zur Preis- und Kostensenkung durchsetzen – Strompreiserhöhung des landeseigenen Energieunternehmens illwerke vkw zurücknehmen!"

all

all

self

self

Im Anschluss an die Aktuelle Stunde folgen die Debatte und Beschlussfassung zu folgenden Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen:

Der Entwurf eines Gesetzes über einen Stromkostenzuschuss sieht vor, private Haushalte in Vorarlberg von den hohen Stromkosten zu entlasten. Diese Maßnahme auf Landes¬ebene soll zusätzlich zum bereits bestehenden Stromkostenzuschuss des Bundes gewährt werden. Die Abwicklung soll möglichst einfach und unbürokratisch durch die jeweiligen Energie-Lieferanten erfolgen. Angedacht ist ein Zuschuss von 3 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde zum vertraglich vereinbarten Energiepreis. Das Gesetz soll am 1. April 2023 in Kraft treten und für einen Förderzeitraum von 15 Monaten gelten.