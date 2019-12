Livemusik und â€žDJ, Punsch & GlÃ¼hweinâ€œ

Der Bludenzer Christkindlemarkt besticht durch ein vielseitiges Abendprogramm. Donnerstagabends verwandelt sich die Mühlgasse bei „DJ, Punsch und Glühwein“ ab 18 Uhr zum musikalischen Feierabend-Treffpunkt.

Am Donnerstag, 19. Dezember, moderiert außerdem DJ ChrisJukebox die Christbaumversteigerung, die heuer bereits zum zweiten Mal stattfindet. Freitagabends erwartet die Besucher Livemusik auf der Christkindlemarkt-Bühne mit „Falco Luneau“ am 6. Dezember sowie „Fish & Schnitzel“ am 13. Dezember.