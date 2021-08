Live! Wolfurt vs Rankweil, Hohenems spielt in Lustenau

Mit zwei interessanten Duellen wird der vierte Spieltag in der Eliteliga Vorarlberg abgeschlossen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Wolfurt vs RW Rankweil

Gleich dreimal war der jetzige RW Rankweil Trainer Stipo Palinic (59) auch Coach des FC Wolfurt. In den Jahren 2012 bis 2014, 2002 bis 2008 und 1994 bis 1996 hat Palinic im Hofsteigclub mehr als zwanzig Eigenbauspieler ausgebildet und in die erste Kampfmannschaft integriert. Ein Meistertitel in der Vorarlbergliga im ersten Jahr (1994)plus zweimal der Vizetitel in der Vorarlbergliga stehen auf der Habenseite von Palinic als Wolfurt Coach. „Es war höchstwahrscheinlich die wunderschönste Zeit in meiner fast schon drei Jahrzehnte langen Ära als Trainer. Mit den geringen Mitteln und den schweren Umständen habe ich versucht das Maximale herauszuholen und den Weg mit der eigenen Jugend zu forcieren“, so Palinic.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Austria Lustenau A. vs Hohenems

Jetzt kehrt der Kroate am Sonntag um 16 Uhr an seine alte Wirkungsstätte mit Rankweil zurück und für 90 Minuten gibt es keine Geschenke. Zum letzten Mal wird bei Rankweil Verteidiger Jeremy Bischoff (22) spielen, nächste Woche fliegt er zurück zum Studium in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Wolfurt ist Fünfter mit vier Zählern, Rankweil als Siebenter hat aber im schweren Auftritt am Sportplatz an der Ach in Wolfurt auch Punkte im Visier. Es wird laut Palinic ein Spiel auf Augenhöhe. Wolfurt setzt auf die Mischung von vielen Routiniers, Rankweil will nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Bregenz nun die verschenkten Zähler auf fremden Platz holen. „Wir müssen in der Abwehr sehr gut stehen um die schnelle und starke Offensive der Rankler zu bremsen. Dürfen nicht ins offene Messer laufen“, kennt Wolfurt Trainer Joachim Baur (42) das Erfolgsrezept. Sein Schützling Felix Moosmann (20) hat noch Sportverbot, Rankweil Defensivkünstler Frederik Koch fehlt urlaubsbedingt.

VfB Hohenems gegen das Schlusslicht Favorit

Zwei von drei Meisterschaftsspielen hat Austria Lustenau Amateure mit Trainer Michael Kopf (63) gut gespielt, aber als Belohnung stehen noch keine Zähler auf dem Konto. Im Heimspiel gegen den Topfavorit Hohenems wird es für die zweite Kampfmannschaft der Austria enorm schwer erstmals in dieser Meisterschaft anzuschreiben. Allerdings wäre mit Unterstützung aus der Profiabteilung sicher eine Überraschung drin. Die Grafenstädter kommen in Bestbesetzung zum Nachbarschaftsduell ins Planet Pure Stadion. Alles andere als ein voller Erfolg der Emser wäre aber eine faustdicke Sensation. Hohenems baut auf das starke Sturmtrio Tamas Herbaly (24), Dominik Fessler (22) und Maurice Wunderli (24). Auch Kapitän Johannes Klammer (28) wäre wieder zum Spielen bereit, aber der Konkurrenzkampf im VfB-Aufgebot ist riesengroß. Zuletzt waren Maximilian Lampert (21), Nikola Potic (18), Luka Dursun (24) und Andre Ganahl (24) nicht mal erste Wahl.

Meusburger FC Wolfurt – FC RW Rankweil Sonntag

Sportplatz an der Ach, 16 Uhr, SR Felix Ouschan

SC Austria Lustenau Amateure – World-of-Jobs VfB Hohenems Sonntag