Austria Wien löst Ticket für die europäische Bühne

Die Wolfsberger verlieren nach dem Hinspiel auch das Rückspiel und die Wiener Veilchen dürfen jubeln.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Wolfsberg vs Austria Wien

Fußball Bundesliga EL-Qualifikatio, Rückspiel: Wolfsberger AC - Austria Wien 1:2 (1:1); Hinspiel: 3:0 für Austria Wien

Vorschau auf das Europacup-Play-off-Final-Rückspiel der Tipico Bundesliga

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien Sonntag, 30.05.2021, 17:00 Uhr, Hinspiel: 0:3

Der FK Austria Wien gewann das Playoff-Final-Hinspiel gegen den RZ Pellets WAC mit 3-0. Dies war der

Sieg der Veilchen über den WAC nach zuvor 4 sieglosen Spielen (1 Remis, 3 Niederlagen) – 2 Siege in Folge gegen den WAC gelangen der Austria in der Tipico Bundesliga zuletzt in der Saison 2017/18.

Der RZ Pellets WAC ist seit 5 Heimspielen in der Tipico Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis), so lange wie aktuell nur gegen die SV Guntamatic Ried.

Dem RZ Pellets WAC gelangen gegen den FK Austria Wien in der Tipico Bundesliga zuletzt 2 Heimsiege in Folge, wie zuletzt im Kalenderjahr 2018. 3 Heimsiege in Folge gelangen dem WAC gegen den FK Austria Wien zuvor noch nie.

Der RZ Pellets WAC traf gegen den FK Austria Wien zuletzt in 7 Heimspielen in der Tipico Bundesliga in Folge (13 Tore insgesamt), nur gegen den FC Admira Wacker Mödling hat der WAC aktuell eine längere Trefferserie zu Hause (13 Heimspiele). In den letzten beiden Heimspielen gegen die Veilchen traf der WAC je 3-mal.