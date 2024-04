Betriebsergebnis fast verdoppelt: Das ist die Bilanz der Raiffeisen Landesbank für 2023

Die Raiffeisen Landesbank zeigt zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2023. Ein neuer Finanzierungsbonus für Jungfamilien soll das Ländle voranbringen.

Betriebsergebnis fast verdoppelt

"Angebot von Raiffeisen ist gefragt"

11,4 Mrd. Euro vertrauen die Menschen inzwischen den Vorarlberger Raiffeisenbanken an. Das ist abermals ein Plus von knapp 6 Prozent zum Vorjahr. Nahezu gleichbleibend ist dagegen die Summe der aushaftenden Kredite. "Die gestiegenen Zinsen und verschärften Regeln bei der Zinsvergabe werden hier deutlich", erklärt Manfred Miglar, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter, diese Entwicklung. Nach wie vor aber liege der Wert auf hohem Niveau: 10,3 Mrd. Euro haben die Menschen aktuell bei den Vorarlberger Raiffeisenbanken ausgeliehen.

"Das Angebot von Raiffeisen ist gefragt", unterstreicht auch Thomas Nussbaumer, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter. Mit 66 Standorten bieten die Vorarlberger Raiffeisenbanken den Menschen nach wie vor das dichteste Bankstellennetz im Land. Und zugleich betreibt Raiffeisen das erfolgreichste Online Banking: Knapp 84.000 Mal nutzen die Vorarlberger Tag für Tag Mein ELBA. Was es dazu auch braucht, sind Mitarbeiter. Mit fast 1.500 Beschäftigten ist Raiffeisen auch in dieser Frage die Nummer eins der heimischen Banken.

Neu: Bonus für Jungfamilien

Dass die Wirtschaft in Vorarlberg aktuell mit Problemen zu kämpfen hat, weiß auch Raiffeisen. "Wir sind keine Schönwetterbanken", beteuert Michael Alge, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Deshalb zieht man sich auch nicht zurück, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung eintrübt. "Wir entwickeln Lösungen für Menschen und Unternehmen." Ein konkretes Beispiel ist ein neuer Finanzierungsbonus, den Raiffeisen jungen Familien bietet. "Hierzulande wollen sich viele, gerade junge Menschen Eigentum erarbeiten. Von diesem Vorarlberger Modell sind wir überzeugt", so Michael Alge. Deshalb senkt Raiffeisen die Kreditzinsen für Jungfamilien.

Gewinn bleibt in der Region

Die Frage stellt sich, was mit dem starken Ergebnis von Raiffeisen geschieht. Michael Alge, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg findet hierfür eine klare Antwort: "Es bleibt in der Region." So werden 79 Mio. Euro in Form von Steuern und Abgaben bezahlt. 14 Mio. Euro werden zur Einlagensicherung und für den Bankenabwicklungsfonds abgegeben. Und 125 Mio. Euro dienen der Stärkung der Eigenmittel. Dieses Geld kommt letztlich den Menschen und Unternehmen der Region zugute, da es in Form von Finanzierungen vergeben wird und sich alle Kunden durch diese Rücklagen der Sicherheit ihrer Spareinlagen bei Raiffeisen gewiss sein können.