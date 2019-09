Live vom Schwarzenberger Alptag: Älpler und Kühe ziehen zurück ins Tal

Nach dem Sommer auf der Alpe ziehen Älpler und Vieh wieder zurück ins Tal.

Heute ist es so weit: Zahlreiche Bregenzerwälder Alpen kehren mit rund 1000 Stück Vieh wieder zurück ins Tal. Von 9 bis 17 Uhr kommen die Alpen Oberlose, Klausberg, Obere, Mittelargen, Sack, Korb, Gräsalp und Schadona mit ca. 1.000 Stück Vieh ins Schwarzenberger Dorf. Der feierliche Alpabtrieb ist ein klares Highlight der bäuerlichen Kultur und zieht alljährlich Schaulustige aus ganz Vorarlberg an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, Gastronomie und Vereine sorgen am Dorfplatz für Bewirtung.