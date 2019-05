Live: Van der Bellen empfängt Kurz um 12.30 Uhr

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird kurz nach Mittag neuerlich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Hofburg empfangen.

Dem Vernehmen nach könnten dabei bereits die Namen besprochen werden, mit denen Kurz die nach dem Abgang der FPÖ-Ministerriege vakanten Posten besetzen will. Öffentlich genannt werden sollen sie aber vorerst noch nicht.

Meinl-Reisinger gegen Misstrauensantrag

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Dienstag ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen geführt und sich dabei gegen einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bzw. gegen die gesamte Bundesregierung ausgesprochen. Es gehe darum, den Menschen ein Signal der Stabilität zu geben, so ihre Begründung nach dem Treffen in der Präsidentschaftskanzlei.