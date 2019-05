Nach "Abschaum-Sager": Bitschi attackiert Wallner scharf

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi und FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer haben sich am Montag zur aktuellen Situation rund um die Causa Strache geäußert.

Die Vorarlberger FPÖ will ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen und verwehrt sich dagegen, “dass alle Freiheitlichen in einen Topf geworfen werden”, wie es Landesparteichef Christof Bitschi formulierte. Bitschi und Klubobmann Daniel Allgäuer kritisierten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) für seine Wortwahl und seine “Ausgrenzungspolitik”. Beide bedauerten das Ende der türkis-blauen Koalition.

Hofer als “Wunschkandidat”

Bitschi und Allgäuer nahmen in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Montag Stellung zu den Vorkommnissen der vergangenen Tage. Das Verhalten des zurückgetretenen Parteichefs Heinz-Christian Strache sei “unentschuldbar”, sagte Bitschi und verwies auf die in dem Video von Straße getätigten “Aussagen, Botschaften und Denkansätze”. Strache habe die Konsequenzen gezogen, dass die türkis-blaue Regierungsarbeit nicht fortgesetzt werde, liege allein an der ÖVP. Innenminister Herbert Kickl lasse man sich aber nicht “aus den Reihen schießen”, so Bitschi.