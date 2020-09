Live: Stichwahl-Duell mit Linhart und Ritsch

Live ab 12 Uhr: Die Diskussion mit Markus Linhart und Michael Ritsch.

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 27. September 2020, müssen auch in der Vorarlberger Landeshauptstadt die Bürgerinnen und Bürger noch einmal zur Wahlurne schreiten. Markus Linhart und Michael Ritsch stehen in Bregenz in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt.