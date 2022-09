Live: SPG Altach Vorderland gegen FC Wacker Innsbruck

Die SPG Altach/Vorderland möchte einmal mehr vor Traumkulisse begeistern. Im Westderby gelten die Vorarlbergerinnen als klarer Favorit.

Vorhang auf für das zweite Doppelheimspiel in der Bundesligageschichte: innerhalb von 165 Minuten werden zwei Partien in der höchsten österreichischen Spielklasse angepfiffen. Bei der ersten Doppelveranstaltung Mitte Mai erzielte das Event aber auch die SPG ein tolles Ergebnis: Vor 1.648 Zuschauer (Rekord in der Frauen Bundesliga) bezwang man die First Vienna mit 2:1. Auch dieses Mal soll es mit einem Sieg klappen.

Chaos hinterlässt Spuren

Kaum ein Verein in Österreich sorgte im vergangenen Halbjahr für so viele Schlagzeilen wie der FC Wacker Innsbruck. Durch die Insolvenz, welche vor allem aufgrund der Ausgaben im Herrenbereich eingebracht wurde, strukturierte sich auch das Frauen-Team der Tiroler komplett um. Sage und schreibe 17 Neuzugänge hatte Wacker zu vermelden, die meisten von ihnen konnten nicht mehr zeitgerecht beim ÖFB angemeldet werden, sodass die Erstrundenpartie gegen die Vienna verschoben werden musste. Zuvor scheiterte man im Cup am Stadtrivalen und Landesligisten SVI, in Bundesliga-Runde zwei verlor man zu Hause gegen Aufsteiger Kleinmünchen. Die Ausgangslage kann man sich somit selbst zusammenreimen.

Einige Stammspielerinnen fraglich

Die SPG möchte natürlich der Favoritenrolle gerecht werden und nach dem unnötigen 1:4 bei Graz wieder in die Spur finden. Dabei fallen bei den Vorarlberginnen Sachs, Bereuter und Walter fix aus, hinter Aloi, Tietz und Campbell steht noch ein großes Fragezeichen. Letztgenannte erzielte beim letzten Aufeinandertreffen (5:1 für die SPG) die frühe Führung.

Die Rolle der Mittelstürmerin könnte also Linda Natter einnehmen, jene kehrte zusammen mit Emilia Purtscher unlängst vom U19-Nationalteam zurück. Egal wer schlussendlich auf dem Platz steht, ein voller Erfolg ist gegen den FCW eingeplant. Den Zuschauern in der CASHPOINT Arena möchte man eine tolle Leistung darbieten, beim Doppelevent behalten alle Tickets der Herrenpartie ihre Gültigkeit. Der Salzburger Referee Baumann wird um 19:45 Uhr das Spiel freigeben, wer es nicht ins Stadion schafft, kann via Livestream von vol.at trotzdem mit dabei sein.

SPG SCR Altach / FFC Vorderland vs. FC Wacker Innsbruck

Samstag, 17.9.2022, 19:45 Uhr

CASHPOINT Arena