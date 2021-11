Live: Sondersendung zum Lockdown in Österreich

"Vorarlberg Live"-Sondersendung zum geplanten Lockdown in Österreich mit der Pressekonferenz der Bundesregierung.

Österreich wird am Montag in einen bundesweit einheitlichen, harten Lockdown gehen. Darauf haben sich laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" die Landeshauptleute mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein geeinigt. Wir übertragen die Pressekonferenz der Bundesregierung ab 10:15 Uhr in einer "Vorarlberg Live"-Sondersendung live.