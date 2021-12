Live: So wird die Pandemie international bekämpft

Ab 17.15 Uhr werden Gesundheitsminister Mückstein und WHO-Regionaldirektor für Europa, Dr. Kluge, Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung geben.

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein informiert gemeinsam mit Dr. Hans Henri P. Kluge, amtierender WHO-Regionaldirektor für Europa, nach einem Arbeitsgespräch, über den internationalen Stand zu Omikron und aktuellen Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung.

Mückstein mit Appell

Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte am Montag um Vorsicht in Form der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln ersucht und an die Menschen appelliert, sich vor den Zusammenkünften zu testen und sich eine Booster-Impfung zu holen.