Live: So wird der österreichweite "Lockdown für Ungeimpfte"

Live ab 12.30 findet die Pressekonferenz zu den ab Montag in Kraft tretenden Corona-Maßnahmen statt.

Sondersendung am Sonntag auf VOL.AT und VN.at

Am Sonntag, 14. November 2021 wird es im Anschluss an die Pressekonferenz des Bundes eine "Vorarlberg Live"-Sondersendung zum österreichweiten "Lockdown für Ungeimpfte" auf VOL.AT, VN.at und im Fernsehen auf "Ländle TV" geben. Unter anderen werden Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Johannes Rauch, Public-Health-Experte Armin Fidler, IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg und Verfassungsjurist Peter Bußjäger zu Gast sein.

Mit den neuen Verordnungen eines Lockdowns dürfen Österreicherinnen und Österreicher ohne 2G-Nachweis ihre Wohnung nur aus den schon von früheren Lockdowns bekannten Gründen verlassen - also etwa für notwendige Besorgungen, den Weg zur Arbeit oder zur körperlichen und psychischen Erholung. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf.

Landeshauptleute beraten am Sonntag

Die in der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen bilden einen Mindestrahmen, die Länder können strengere Regeln erlassen. Am Sonntag beraten die Landeshauptleute mit der Bundesregierung in einer Videokonferenz über Maßnahmen zur Eindämmung der aktuell stark steigenden Infektionszahlen. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte sollen zur "Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung" dienen, wie es im Verordnungsentwurf heißt.