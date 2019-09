Re-Live: So war das Jahr für die Sozialeinrichtung dowas

Geschäftsführer Michael Diettrich: "Wir hatten mit weiteren Rückgängen gerechnet."

Turbulenzen am Wohnungsmarkt

dowas ortet die Gründe für in den Turbulenzen am Wohnungsmarkt - in den galoppierenden Mieten und der völlig kontraproduktiven Deckelung der Wohnkosten in der Mindestsicherung vor zwei Jahren. Auch die Beratungen würden sich vorrangig um das Thema Wohnen und Wohnkosten drehen.