FSG: "Keine Verbesserungen durch Kassenfusion"

ArbeitnehmerInnen-Obmann der ÖGK Andreas Huss und AK-Vizepräsidentin Manuela Auer bemängeln Leistungsabbau.

Maßnahmen: Das ist im Land zu tun

AK-Vizepräsidentin Manuela Auer sieht noch weitere Baustellen, für die dringend Geld benötigt werde. „Im niedergelassenen Bereich besteht ein eklatantes Missverhältnis zwischen Wahlärzten und Ärzten mit Kassenvertrag. Während die Zahl der KassenärztInnen in den letzten 20 Jahren nur gering zugenommen hat, ist die Zahl der Wahlärzten explodiert.“ Die Patienten hätten in dringenden Fällen nicht mehr die Wahl und müssten zum teuren Wahlarzt. Untragbar seien auch die Warteizeiten auf einen Operationstermin in den Spitälern. In der vom Gemeindebund angestoßenen Diskussion über eine mögliche Abschaffung der Schulärzte setzt sich Auer für die Beibehaltung und eine Aufwertung ein.