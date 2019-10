Bittere Heimniederlage: SCR Altach verliert gegen LASK

Der Ländle-Klub muss durch ein Tor von LASK-Spieler Joao Klauss in der ersten Hälfte eine bittere 0:1-Heimniederlage hinnehmen.

Gegentor kurz vor der Halbzeit

Nach etwa einer halben Stunde fand der Vizemeister besser ins Spiel. In der 33. Minute wurde ein Schuss von Thomas Sabitzer aus guter Position gerade noch abgeblockt, acht Minuten später schoss Samuel Tetteh aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei. Das entscheidende Tor fiel schließlich aus einer Standard-Situation: Nach einer Freistoßflanke von Peter Michorl wurde Klauss von den Altachern am langen Eck vergessen, der Brasilianer war mit einem Kopfball ins kurze Eck erfolgreich (41.).

Kein Schuss aufs Tor für Altach

In der zweiten Hälfte geriet der Vorsprung des LASK in keiner Phase wirklich in Gefahr. Die Gäste waren dem zweiten Tor um einiges näher als die Rheindörfler dem Ausgleich, Reinhold Ranftl scheiterte allerdings zweimal an Altach-Goalie Martin Kobras (58., 69.) und James Holland bugsierte den Ball aus rund zwölf Metern weit über die Latte (86.). Der Ländle-Club brachte bis zum Schlusspfiff keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.