Live! Röthis vs Lauterach, Hohenems vs Wolfurt

Peter Jakubec sitzt erstmals auf der Trainerbank von Lauterach. Topspiel in der Eliteliga im Herrenriedstadion.

Im schweren Auswärtsspiel im Vorderland nimmt „Jaki“ erstmals auf der Trainerbank der Hofsteig-Elf Platz. Ganz im Zeichen von Comebacker Peter Jakubec (54) steht das VN.at Eliteligaspiel zwischen SC Röthis und Intemann FC Lauterach. Am Sonntag um 16 Uhr nimmt „Jaki“ auf dem Sportplatz Ratz in Röthis erstmals auf der Trainerbank der Hofsteigmannschaft Platz. Natürlich will Lauterach nach fünf sieglosen Partien endlich wieder auf die Erfolgsstraße zurück kehren. „Wir müssen an unsere Stärken glauben. Man wird ein anderes Lauterach sehen. Habe im Training versucht das Niveau auf ein höheres Level zu setzen. Auch die Taktik war in den letzten Tagen der ersten Kennenlernphase mit dem Team ein Schwerpunkt. Wir wissen aber um die Qualität von Röthis. Die Vorderländer spielen eine Mega-Saison, aber Favorit sein ist nicht immer von Vorteil. Wir wollen natürlich was aus dem Vorderland mitnehmen, personell habe ich nicht viel verändert“, sagt Lauterach Neocoach Peter Jakubec vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem neuen Klub. Lauterach fehlt vor allem ein gelernter Stürmer. Die Hofsteig-Truppe steht auf einem Abstiegsplatz und will schnellstens da rauskommen. Sie stellen aktuell auch die zweitschlechteste Angriffsformation. Röthis als Sechster hat fast dreimal so viele Zähler wie Lauterach auf der Habenseite. Die Truppe von Trainer Dominik Visintainer (39) ist mit dreißig geschossenen Treffern in elf Partien die neue Torfabrik in der Eliteliga. Das Sturmduo Renan Peixoto Nepomuceno (10 Tore) und Marco Wieser (9 Tore) gehört zu den allerbesten Offensivabteilungen in dieser Leistungsstufe. Besonders die Heimstärke mit vier Erfolgen ist der große Pluspunkt der Vorderländer. Röthis hat zuletzt zwei Siege und ein Remis geholt. Mit Routinier Mario Bolter (37/Adduktoren)) und Felix Schöch (29/Nasenbeinbruch) fehlen Röthis beide Innenverteidiger. Dafür kehrt Simon Vogt (31) wieder ins Aufgebot zurück.